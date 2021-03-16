Справа збиття ІЛ-76: Плотницького та ще двох терористів заочно засудили до довічного ув'язнення

Вирок виніс Красногвардійський районний суд Дніпра

Вирок виніс Красногвардійський районний суд Дніпра

Судовий репортер

Окрім ексватажка «ЛНР» Плотницького, до довічного ув’язнення у справі збиття ІЛ-76 засуджені два командири незаконних збройних формувань – Олександр Гуреєв та Андрій Патрушев.

Про це повідомив "Судовий репортер" з зали суду, передає RegioNews.

Красногвардійський районний суд Дніпра засудив до довічного позбавлення волі ексватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань – Олександра Гуреєва та Андрія Патрушева – у справі збитого літака ІЛ-76.

Судді понад місяць перебували у нарадчій кімнаті. Текст вироку має більше 100 сторінок. Вирок оголошували 15-16 березня з перервами – близько 8 годин.

Нагадаємо, що літак упав біля аеропорту Луганська, усі 49 військовослужбовців, які були на борту, загинули. У збитті літака обвинувачують трьох представників терористичної організації "ЛНР". До суду вони не з’явилися. Їх судили заочно.

Плотницький був ватажком терористичної організації "ЛНР", очолював раду міністрів "ЛНР".

Як повідомлялося раніше, проти українських силовиків відкрили справу через збитий у Луганську літак.

Наприкінці минулого року суд зупинив виконання вироку генералу Назарову за загибель 49 військових в Луганську.