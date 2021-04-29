09:12  29 квітня
В Україні майже 12 тисяч нових COVID-хворих: найбільше на Харківщині
10:52  29 квітня
Великдень-2021: соціологи розповіли, як українці проводитимуть свято
08:51  29 квітня
За добу 15 порушень: окупанти застосовують великокаліберні кулемети та гранатомети
UA | RU
UA | RU
29 квітня 2021, 12:51 8

Підозрюваного у корупції керівника НААН відсторонили від посади

29 квітня 2021, 12:51 8
Читайте также на русском языке
Фігурант справи отримав "подяку" у вигляді елітного позашляховика
Фігурант справи отримав "подяку" у вигляді елітного позашляховика
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Керівника Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзала, якого підозрюють у скоєнні корупційного злочину, відсторонено від посади. Таке рішення прийняв Київський апеляційний суд 28 квітня.   

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Правоохоронці подали до суду клопотання про обрання директору НААН запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.

Слідчі Нацполіції підозрюють, що директор сприяв у призначенні на посаду керівника одного з держпідприємств, що входять у структуру НААН.

У свою чергу новопризначений керівник мав не перешкоджати укладанню договорів між держпідприємством та конкретно визначеними суб’єктами господарської діяльності.

Також вони встановили, що підозрюваний сприяв зарахуванню цієї ж особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків.

За свою допомогу фігурант отримав "подяку" - елітний позашляховик.

Він підозрюється у вчиненні правопорушення за ч. 3 ст. 368 ККУ. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що на Житомирщині затримали посадовця НААН на хабарі у понад 100 тисяч. А на Сумщині затримали на хабарі заступника директора одного з інститутів НААН.

чиновники МВС корупція правоохоронці НАНУ Академия

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Політична розминка та депутатський театр. Довибори в парламент на Херсонщині вже на старті
Будні популізму: як Зеленський награвся у щотижневі форуми і переключився на санкції РНБО
Всі публікації »
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua