Підозрюваного у корупції керівника НААН відсторонили від посади

Фігурант справи отримав "подяку" у вигляді елітного позашляховика

Фігурант справи отримав "подяку" у вигляді елітного позашляховика

Фото: з відкритих джерел

Керівника Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзала, якого підозрюють у скоєнні корупційного злочину, відсторонено від посади. Таке рішення прийняв Київський апеляційний суд 28 квітня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Правоохоронці подали до суду клопотання про обрання директору НААН запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.

Слідчі Нацполіції підозрюють, що директор сприяв у призначенні на посаду керівника одного з держпідприємств, що входять у структуру НААН.

У свою чергу новопризначений керівник мав не перешкоджати укладанню договорів між держпідприємством та конкретно визначеними суб’єктами господарської діяльності.

Також вони встановили, що підозрюваний сприяв зарахуванню цієї ж особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків.

За свою допомогу фігурант отримав "подяку" - елітний позашляховик.

Він підозрюється у вчиненні правопорушення за ч. 3 ст. 368 ККУ. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що на Житомирщині затримали посадовця НААН на хабарі у понад 100 тисяч. А на Сумщині затримали на хабарі заступника директора одного з інститутів НААН.