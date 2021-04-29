В Раде отменили пленарное заседание 30 апреля
Также отменили час вопросов к правительству
Также отменили час вопросов к правительству
Пленарное заседание парламента в пятницу, 30 апреля, отменили. Традиционно на нем происходит заслушивание Кабинета министров.
Народные депутаты одобрили соответствующий проект постановления №5426. За него проголосовали 332 депутата Рады, пишет RegioNews.
Традиционно на нем происходит заслушивание Кабинета министров.
"Внести изменение в календарный план проведения пятой сессии Верховной рады относительно работы ВРУ в апреле 2021 года, предусмотрев 30 апреля - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)", - сказано в тексте постановления.
Напомним, 29 апреля Рада назначила министром энергетики Галущенко.
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