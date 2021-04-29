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29 апреля 2021, 11:47 13

В Раде отменили пленарное заседание 30 апреля

29 апреля 2021, 11:47 13
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Фото из открытых источников
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Пленарное заседание парламента в пятницу, 30 апреля, отменили. Традиционно на нем происходит заслушивание Кабинета министров.

Народные депутаты одобрили соответствующий проект постановления №5426. За него проголосовали 332 депутата Рады, пишет RegioNews.

Традиционно на нем происходит заслушивание Кабинета министров.

"Внести изменение в календарный план проведения пятой сессии Верховной рады относительно работы ВРУ в апреле 2021 года, предусмотрев 30 апреля - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)", - сказано в тексте постановления.

Напомним, 29 апреля Рада назначила министром энергетики Галущенко.

Кабмин Украина закон Верховная Рада парламент

 
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