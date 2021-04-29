Рада назначила Галущенко министром энергетики

До этого он работал в "Энергоатоме"

До этого он работал в "Энергоатоме"

Фото из открытых источников

Парламент назначил Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины.

Об этом пишет RegioNews. Соответствующее решение поддержали 305 народных избранников. Галущенко 47 лет, он по образованию юрист и экономист. В 2013-2014 годах занимал должность исполнительного директора по правовому обеспечению "Энергоатома". В 2020 году он стал вице-президентом по развитию в "Энергоатоме". В прошлом году в "Энергоатоме" Галущенко заработал 1,7 млн грн. Напомним, 28 апреля комитет Рады согласовал кандидатуру Галущенка на должность министра энергетики.

.