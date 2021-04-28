Комітет Ради погодив кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики
На голосування у сесійній залі кандидатуру Галущенка мають винести завтра
На голосування у сесійній залі кандидатуру Галущенка мають винести завтра
Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг погодив на своєму засіданні в середу, 28 квітня, подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення Германа Галущенка міністром енергетики.
Як передає RegioNews, відповідне рішення ухвалили сьогодні під час онлайн-засідання Комітету.
Шістнадцять за. Відповідно, підтримали рішення, і тепер будемо розглядати його в сесійній залі", - сказав голова комітету Андрій Герус.
Нагадаємо, зараз Галущенко працює віце-президентом ДП"НАЕК " Енергоатом".
Раніше повідомлялося, що Кабмін вніс до Ради подання про призначення міністром енергетики Германа Галущенка.
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