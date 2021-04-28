Комітет Ради погодив кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики

На голосування у сесійній залі кандидатуру Галущенка мають винести завтра

На голосування у сесійній залі кандидатуру Галущенка мають винести завтра

Фото: з відкритих джерел

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг погодив на своєму засіданні в середу, 28 квітня, подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення Германа Галущенка міністром енергетики.

Як передає RegioNews, відповідне рішення ухвалили сьогодні під час онлайн-засідання Комітету.

Шістнадцять за. Відповідно, підтримали рішення, і тепер будемо розглядати його в сесійній залі", - сказав голова комітету Андрій Герус.

Нагадаємо, зараз Галущенко працює віце-президентом ДП"НАЕК " Енергоатом".

Раніше повідомлялося, що Кабмін вніс до Ради подання про призначення міністром енергетики Германа Галущенка.