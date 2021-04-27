08:56  27 квітня
Коронавірус в Україні різко спав: за добу близько 8 тисяч нових випадків
10:43  27 квітня
Ексспівробітник МОЗ спалив свій диплом через дисертацію нардепа Киви
08:29  27 квітня
Доба в ООС: окупанти поранили українського військового на Донбасі
UA | RU
UA | RU
27 квітня 2021, 10:42 796

У Запоріжжі в дитсадку хлопчик випав з вікна: у дитини серйозні травми

27 квітня 2021, 10:42 796
Читайте также на русском языке
Хлопчик був у групі один
Хлопчик був у групі один
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі 26 квітня, близько 18 години, у одному з дошкільних навчальних закладів з вікна другого поверху випала дитина і отримала травми.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції Запорізької області.

У дитини діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку, закриту травму шийного відділу хребта, закриту травму грудної клітки та живота, закритий перелом кісток тазу.

У поліції зазначили, що хлопчик, перебуваючи в своїй групі наодинці, відчинив вікно та перехилившись на підвіконня, випав на піддашок вхідних дверей, а потім на землю.

Слідчі Запорізького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно у Запоріжжі школярка звела рахунки з життям через булінг.

дитячий садок НП трагедія Запоріжжя дитина

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
У Маріуполі Ахметова вигнали з Міськсаду. Тепер кличуть на площу
Депутат Харківської міськради Ігор Черняк: В окремих сферах міськрада Терехова стала гірше міськради Кернеса
Всі публікації »
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram