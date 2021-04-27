У Запоріжжі в дитсадку хлопчик випав з вікна: у дитини серйозні травми

Хлопчик був у групі один

Хлопчик був у групі один

Фото з відкритих джерел

У Запоріжжі 26 квітня, близько 18 години, у одному з дошкільних навчальних закладів з вікна другого поверху випала дитина і отримала травми.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції Запорізької області.

У дитини діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку, закриту травму шийного відділу хребта, закриту травму грудної клітки та живота, закритий перелом кісток тазу.

У поліції зазначили, що хлопчик, перебуваючи в своїй групі наодинці, відчинив вікно та перехилившись на підвіконня, випав на піддашок вхідних дверей, а потім на землю.

Слідчі Запорізького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно у Запоріжжі школярка звела рахунки з життям через булінг.