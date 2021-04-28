Комитет Рады согласовал кандидатуру Галущенко на должность министра энергетики

На голосование в сессионном зале кандидатуру Галущенко должны вынести завтра

На голосование в сессионном зале кандидатуру Галущенко должны вынести завтра

Фото: из открытых источников

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг согласовал на своем заседании в среду, 28 апреля, представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении Германа Галущенко министром энергетики.

Как передает RegioNews, соответствующее решение приняли сегодня во время онлайн-заседания комитета.

Шестнадцать за. Соответственно, поддержали решение, и теперь будем рассматривать его в сессионном зале", - сказал глава комитета Андрей Герус.

Напомним, сейчас Галущенко работает вице-президентом ГП "НАЭК "Энергоатом".

Ранее сообщалось, что Кабмин внес в Раду представление о назначении министром энергетики Германа Галущенко.