Комитет Рады согласовал кандидатуру Галущенко на должность министра энергетики
На голосование в сессионном зале кандидатуру Галущенко должны вынести завтра
На голосование в сессионном зале кандидатуру Галущенко должны вынести завтра
Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг согласовал на своем заседании в среду, 28 апреля, представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении Германа Галущенко министром энергетики.
Как передает RegioNews, соответствующее решение приняли сегодня во время онлайн-заседания комитета.
Шестнадцать за. Соответственно, поддержали решение, и теперь будем рассматривать его в сессионном зале", - сказал глава комитета Андрей Герус.
Напомним, сейчас Галущенко работает вице-президентом ГП "НАЭК "Энергоатом".
Ранее сообщалось, что Кабмин внес в Раду представление о назначении министром энергетики Германа Галущенко.
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