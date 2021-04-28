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28 апреля 2021, 16:13 228

Комитет Рады согласовал кандидатуру Галущенко на должность министра энергетики

28 апреля 2021, 16:13 228
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На голосование в сессионном зале кандидатуру Галущенко должны вынести завтра
На голосование в сессионном зале кандидатуру Галущенко должны вынести завтра
Фото: из открытых источников
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Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг согласовал на своем заседании в среду, 28 апреля, представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении Германа Галущенко министром энергетики.

Как передает RegioNews, соответствующее решение приняли сегодня во время онлайн-заседания комитета.

Шестнадцать за. Соответственно, поддержали решение, и теперь будем рассматривать его в сессионном зале", - сказал глава комитета Андрей Герус.

Напомним, сейчас Галущенко работает вице-президентом ГП "НАЭК "Энергоатом".

Ранее сообщалось, что Кабмин внес в Раду представление о назначении министром энергетики Германа Галущенко.

министр Энергоатом энергетика комитет Герман Галущенко

 
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