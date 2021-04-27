Терехов обманул: "Успешный Харьков" поменял название
Политическая партия «Блок Кернеса – Успешный Харьков» осталась без первой части названия. Вся брендированная продукция партии сейчас подписывается «Успешный Харьков Игорь Терехов».
Как пишет местное издание KharkivToday, во время награждения ликвидаторов по поводу годовщины аварии на ЧАЭС в Новобаварском и Холодногорском районах города, им вручали пакеты с надписью "Успешный Харьков Игорь Терехов", передает RegioNews.
Кроме того, в Харькове с марта издается одноименная партийная газета уже с измененным названием — "Успешный Харьков" без фамилии бывшего мэра. На верхних колонтитулах следующих страниц также слева аналогичная надпись без топонима.
Издание отмечает, что официально партия название не меняла — "Блок Кернеса — Успешный Харьков". Кроме того, ранее секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов говорил, что она не изменит названия, несмотря на смерть лидера.
Напомним, Геннадий Кернес на выборах в октябре 2020 года был избран городским головой Харькова. 16 декабря 2020 года он умер в берлинской клинике "Шарите" в результате осложнений от COVID-19.
После смерти Кернеса в декабре 2020 года исполняющим обязанности городского головы стал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.
Напомним, 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года в связи с досрочным прекращением полномочий мэра Геннадия Кернеса из-за его смерти.
Согласно проведенному в Харькове 28 марта социологическому опросу, на выборах мэра, если бы они состоялись весной, победу как в первом, так и во втором туре, одержал бы Михаил Добкин. Терехов занял бы второе место.