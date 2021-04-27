08:56  27 апреля
Коронавирус в Украине резко спал: за сутки около 8 тысяч новых случаев
14:49  27 апреля
Депутаты избрали главой Киевского облсовета Наталью Гунько
08:29  27 апреля
Сутки в ООС: оккупанты ранили украинского военного на Донбассе
UA | RU
UA | RU
27 апреля 2021, 13:44 2098

Терехов обманул: "Успешный Харьков" поменял название

27 апреля 2021, 13:44 2098
Читайте також українською мовою
Ранее Терехов обещал не менять название партии несмотря на смерть лидера
Ранее Терехов обещал не менять название партии несмотря на смерть лидера
Фото: 2day.kh.ua
Читайте також
українською мовою

Политическая партия «Блок Кернеса – Успешный Харьков» осталась без первой части названия. Вся брендированная продукция партии сейчас подписывается «Успешный Харьков Игорь Терехов».

Как пишет местное издание KharkivToday, во время награждения ликвидаторов по поводу годовщины аварии на ЧАЭС в Новобаварском и Холодногорском районах города, им вручали пакеты с надписью "Успешный Харьков Игорь Терехов", передает RegioNews.

Кроме того, в Харькове с марта издается одноименная партийная газета уже с измененным названием — "Успешный Харьков" без фамилии бывшего мэра. На верхних колонтитулах следующих страниц также слева аналогичная надпись без топонима.

Издание отмечает, что официально партия название не меняла — "Блок Кернеса — Успешный Харьков". Кроме того, ранее секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов говорил, что она не изменит названия, несмотря на смерть лидера.

Напомним, Геннадий Кернес на выборах в октябре 2020 года был избран городским головой Харькова. 16 декабря 2020 года он умер в берлинской клинике "Шарите" в результате осложнений от COVID-19.

После смерти Кернеса в декабре 2020 года исполняющим обязанности городского головы стал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

Напомним, 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года в связи с досрочным прекращением полномочий мэра Геннадия Кернеса из-за его смерти.

Согласно проведенному в Харькове 28 марта социологическому опросу, на выборах мэра, если бы они состоялись весной, победу как в первом, так и во втором туре, одержал бы Михаил Добкин. Терехов занял бы второе место.

выборы партия мэр Харьков Геннадий Кернес Игорь Терехов

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
В Мариуполе Ахметова выгнали из Горсада. Теперь зовут на площадь
Депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк: В отдельных сферах горсовет Терехова стал хуже горсовета Кернеса
Все публикации »
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram