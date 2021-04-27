Терехов обманул: "Успешный Харьков" поменял название

Ранее Терехов обещал не менять название партии несмотря на смерть лидера

Ранее Терехов обещал не менять название партии несмотря на смерть лидера

Фото: 2day.kh.ua

Политическая партия «Блок Кернеса – Успешный Харьков» осталась без первой части названия. Вся брендированная продукция партии сейчас подписывается «Успешный Харьков Игорь Терехов».

Как пишет местное издание KharkivToday , во время награждения ликвидаторов по поводу годовщины аварии на ЧАЭС в Новобаварском и Холодногорском районах города, им вручали пакеты с надписью "Успешный Харьков Игорь Терехов", передает RegioNews.

Кроме того, в Харькове с марта издается одноименная партийная газета уже с измененным названием — "Успешный Харьков" без фамилии бывшего мэра. На верхних колонтитулах следующих страниц также слева аналогичная надпись без топонима.

Издание отмечает, что официально партия название не меняла — "Блок Кернеса — Успешный Харьков". Кроме того, ранее секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов говорил, что она не изменит названия, несмотря на смерть лидера.

Напомним, Геннадий Кернес на выборах в октябре 2020 года был избран городским головой Харькова. 16 декабря 2020 года он умер в берлинской клинике "Шарите" в результате осложнений от COVID-19.

После смерти Кернеса в декабре 2020 года исполняющим обязанности городского головы стал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

Напомним, 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года в связи с досрочным прекращением полномочий мэра Геннадия Кернеса из-за его смерти.