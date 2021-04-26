Кравчук розповів про "історичну подію" в переговорах по Донбасу

Політик запропонував 7 пунктів контролю режиму "тиші" на Донбасі

Політик запропонував 7 пунктів контролю режиму "тиші" на Донбасі

Фото: apostrophe.ua

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що нові пропозиції щодо посилення контролю за дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі можуть бути затверджені 28 квітня.

Як передає RegioNews, про це Кравчук заявив у ефір телеканалу "ДОМ".

"Запропонував документ, там сім пунктів доповнень до того механізму, який вже задіяний з липня 2020 року. Передав його послу від ОБСЄ в ТКГ пані Хайді Грау. На останньому засіданні ТКГ наш документ, пропозиції ОРДЛО і пропозиції Росії були взяті до обговорення. І, як мені відомо, український документ був прийнятий за основу. Це вперше. І навіть Керівник ТКГ, посол від ОБСЄ сказала, що це історична подія", - заявив Кравчук.

Він додав, що пропозиції української сторони стосувалися трьох основних напрямків. Серед них:

посилення контролю над дотриманням режиму припинення вогню, в тому числі за допомогою місії ОБСЄ;

санкції та інші покарання на адресу сторони, яка порушила режим тиші;

можливість екстреного (протягом 12 годин) збору робочої групи для обговорення та вжиття заходів у разі виявлення порушень.

Зараз цей документ удосконалює робоча група в ТКГ, яка планує 27 квітня обговорити підсумковий варіант з урахуванням пропозицій України, Росії та ОРДЛО.

Якщо вони прийдуть до якогось позитивного висновку, ми його обговоримо на загальній ТКГ 28 квітня і приймемо цей документ", - підсумував Кравчук.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що переговори ТКГ можуть перенести до Польщі. Однак згодом стало відомо, що цього робити не будуть.