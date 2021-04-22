В Україні збільшився розмір лікарняного

Нині середній розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності становить 365,26 грн у розрахунку на день

Нині середній розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності становить 365,26 грн у розрахунку на день

Рixabay

В Україні зріс середній розмір лікарняного. Середній розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності від Фонду соціального страхування становить 365,26 грн у розрахунку на день.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу відомства.

"За оперативними підсумками І кварталу 2021 року ріст середньоденної допомоги у порівнянні з тим же періодом минулого року склав 15,9%. Загалом у січні-березні Фонд прийняв на фінансування лікарняні на суму понад 4 млрд гривень. Це на 1,4 млрд гривень, або 51,8% більше, ніж у січні-березні 2020 року", - сказано у повідомленні.

Однак підкреслюється, що з початку року обсяг надходжень частки від ЄСВ на рахунок Фонду соцстрахування щомісяця не покриває потребу у видатках відомства за той же період.

Нагадаємо, раніше нардепи повернули виплати лікарняних у разі хвороби або травм.