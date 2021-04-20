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20 квітня 2021, 16:20 132

Посадовця міграційної служби затримали при отриманні $9 тис. хабара

20 квітня 2021, 16:20 132
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Фото: dbr.gov.ua
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Працівники Державного бюро розслідувань затримали "на гарячому" начальника одного з відділів Державної міграційної служби у місті Києві та Київській області через вимагання 9 тисяч доларів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Посадовець ДМС вимагав та отримав кошти від громадянина Республіки Ірак за оформлення посвідок на постійне проживання на території України для трьох громадянок Ліванської Республіки. 19 квітня 2021 року посадовця затримали під час одержання 3 тисяч доларів неправомірної вигоди в порядку ст. 208 КПК України”, - йдеться в повідомленні.

У ДБР додали, що правоохоронці задокументували два факти отримання неправомірної вигоди на суму 6 тисяч доларів. Слідчі провели обшук за місцем проживання фігуранта.

Посадовцю Державної міграційної служби інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, вчинене повторно - ч. 3 ст. 368 КК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу”, - додали у відомстві.

Нагадаємо, посадовця Секретаріату Кабміну судитимуть за хабар у 2,5 млн грн, йому загрожує позбавлення волі від двох до дванадцяти років.

ДБР хабар міграційна служба затримання корупція Чиновник

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