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06 квітня 2021, 18:14 281

В Україні хочуть запровадити нову державну премію: подробиці

06 квітня 2021, 18:14 281
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Її будуть присуджувати за видатні досягнення в галузі науки і техніки
Її будуть присуджувати за видатні досягнення в галузі науки і техніки
Фото з відкритих джерел
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В Україні може з'явитися нова державна премія. Кабінет міністрів вніс до парламенту відповідний законопроект №5327.

Про це пише RegioNews з посиланням на дані на сайті парламенту.

Кабмін пропонує внести зміни до закону "Про державні нагороди України".

"За результатами опрацювання питання про заснування премії імені Бориса Патона робочою групою було запропоновано перейменувати Державну премію України в галузі науки і техніки в Національну премію України імені Бориса Патона", - вказано у пояснювальній записці.

Цю премію будуть присуджувати за видатні досягнення в галузі науки і техніки.

У пояснювальній записці наголошується, що реалізація закону не потребуватиме залучення додаткових коштів з державного бюджету.

Нагадаємо, раніше у Раді анонсували "підвищення якості законодавства".

Кабмін Україна премія Верховна Рада Борис Патон

 
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