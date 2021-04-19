На Донбасі бойовики стріляли із заборонених мінометів, обійшлось без втрат
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації в зоні проведення ООС на Донбасі було зафіксовано 3 випадки порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Так, неподалік селища Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів та зенітних установок. Біля Майорська російські окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.
У районі населеного пункту Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.
Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи”, - заявили в штабі ООС.
Нагадаємо, добою раніше зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.