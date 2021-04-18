Доба на Донбасі: ворог здійснив п`ять обстрілів

Втрат і поранень серед українських захисників немає

Втрат і поранень серед українських захисників немає

Фото з відкритих джерел

Від початку доби 18 квітня зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, неподалік Водяного на Донеччині, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

У передмісті Старогнатівки та Авдіївки ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.

Про всі порушення з боку збройних формувань російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 47 вибухонебезпечних предметів.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 18 квітня 2021 року Слава... Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Sunday, April 18, 2021

Нагадаємо, минулої доби, 17 квітня в зоні ООС на Донбасі зафіксовано 17 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.