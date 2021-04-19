У ТКГ вважають, що на сході України досі діє "режим тиші"
На Донбасі досі зберігається режим тиші, проте кожного дня відбуваються грубі порушення.
Про це заявив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі телеканалу НАШ, передає RegioNews.
"Минулого тижня були консультації. Головним результатом є те, що сторони домовилися опрацювати додатковий механізм посилення контролю за режимом припинення вогню", — наголосив він.
За його словами, наступні консультації відбудуться 27-28 квітня.
Наразі на Донбасі все ще зберігається режим тиші, проте з сильними порушеннями, вважає Арестович.
"Режим тиші існує, існують грубі його порушення майже щоденно, на жаль. Ми хочемо повернутися до стану, який був у перші місяці після його проголошення. Для цього обидві сторони наполягають на вдосконаленні механізму контролю за дотриманням режиму припинення вогню", — підкреслив Арестович.
Нагадаємо, у РНБО заявили, що хочуть вирішити конфлікт на Донбасі дипломатичним шляхом.