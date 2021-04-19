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19 квітня 2021, 14:50 3

У ТКГ вважають, що на сході України досі діє "режим тиші"

19 квітня 2021, 14:50 3
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На Донбасі майже щодня гинуть українські військові
Фото з відкритих джерел
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На Донбасі досі зберігається режим тиші, проте кожного дня відбуваються грубі порушення.

Про це заявив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі телеканалу НАШ, передає RegioNews.

"Минулого тижня були консультації. Головним результатом є те, що сторони домовилися опрацювати додатковий механізм посилення контролю за режимом припинення вогню", — наголосив він.

За його словами, наступні консультації відбудуться 27-28 квітня.

Наразі на Донбасі все ще зберігається режим тиші, проте з сильними порушеннями, вважає Арестович.

"Режим тиші існує, існують грубі його порушення майже щоденно, на жаль. Ми хочемо повернутися до стану, який був у перші місяці після його проголошення. Для цього обидві сторони наполягають на вдосконаленні механізму контролю за дотриманням режиму припинення вогню", — підкреслив Арестович.

Нагадаємо, у РНБО заявили, що хочуть вирішити конфлікт на Донбасі дипломатичним шляхом.

Донбас Україна війна порушення олексій арестович

 
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