На Донбассе боевики стреляли из запрещенных минометов, обошлось без потерь
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации в зоне проведения ООС на Донбассе было зафиксировано 3 случая нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Так, недалеко от поселка Южное враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок. Возле Майорска российские оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В районе населенного пункта Зайцево враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет.
Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств относительно всеобъемлющего режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - заявили в штабе ООС.
Напомним, сутками ранее зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.