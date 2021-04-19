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На Донбассе боевики стреляли из запрещенных минометов, обошлось без потерь
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19 апреля 2021, 18:00 13

На Донбассе боевики стреляли из запрещенных минометов, обошлось без потерь

19 апреля 2021, 18:00 13
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Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских военных
Фото: из открытых источников
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С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации в зоне проведения ООС на Донбассе было зафиксировано 3 случая нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Так, недалеко от поселка Южное враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок. Возле Майорска российские оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе населенного пункта Зайцево враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет.

Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств относительно всеобъемлющего режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - заявили в штабе ООС.

Напомним, сутками ранее зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

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