На Донбассе полноценно работает только один КПВВ из семи - Госпогранслужба

Российские наемники не пропустили на временно оккупированную территорию Украины 11 граждан

Российские наемники не пропустили на временно оккупированную территорию Украины 11 граждан

Фото: DPSUkraine

На линии разграничения в Донецкой и Луганской областях полноценно работает только один пункт пропуска в Станице Луганской, остальные шесть КПВВ продолжают блокировать боевики.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает RegioNews.

В контрольном пункте "Станица Луганская" пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей увеличился на 13%. Особенно количество желающих пересечь линию разграничения выросло в конце недели. Всего за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины проследовало 5798 человек, а на контролируемую территорию - 6154 человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пункт пропуска "Новотроицкое" работает два раза в неделю, в понедельник и пятницу.

Российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 11 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.

Напомним, ранее сообщалось, что под Донецком на один день оккупанты откроют КПВВ.