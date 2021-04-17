На Донбассе полноценно работает только один КПВВ из семи - Госпогранслужба
На линии разграничения в Донецкой и Луганской областях полноценно работает только один пункт пропуска в Станице Луганской, остальные шесть КПВВ продолжают блокировать боевики.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает RegioNews.
В контрольном пункте "Станица Луганская" пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей увеличился на 13%. Особенно количество желающих пересечь линию разграничения выросло в конце недели. Всего за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины проследовало 5798 человек, а на контролируемую территорию - 6154 человек", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что пункт пропуска "Новотроицкое" работает два раза в неделю, в понедельник и пятницу.
Российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 11 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.
Напомним, ранее сообщалось, что под Донецком на один день оккупанты откроют КПВВ.