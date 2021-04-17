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17 апреля 2021, 13:57 70

На Донбассе полноценно работает только один КПВВ из семи - Госпогранслужба

17 апреля 2021, 13:57 70
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Фото: DPSUkraine
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На линии разграничения в Донецкой и Луганской областях полноценно работает только один пункт пропуска в Станице Луганской, остальные шесть КПВВ продолжают блокировать боевики.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает RegioNews.

В контрольном пункте "Станица Луганская" пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей увеличился на 13%. Особенно количество желающих пересечь линию разграничения выросло в конце недели. Всего за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины проследовало 5798 человек, а на контролируемую территорию - 6154 человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пункт пропуска "Новотроицкое" работает два раза в неделю, в понедельник и пятницу.

Российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 11 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.

Напомним, ранее сообщалось, что под Донецком на один день оккупанты откроют КПВВ.

Донбасс Донецкая область Луганская область КПВВ боевики Пункты пропуска

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