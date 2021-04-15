У Кривому Розі засудили пенсіонера, який погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського

Присудили 4 роки позбавлення волі з іспитовим строком і майже 4 тис. грн судових витрат

Присудили 4 роки позбавлення волі з іспитовим строком і майже 4 тис. грн судових витрат

Фото з відкритих джерел

Дзержинський районний суд Кривого Рогу Дніпропетровської області засудив чоловіка, який погрожував підірвати квартиру батьків Президента України Володимира Зеленського до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ухвалу суду.

Затвердити угоду про визнання винуватості від 23.03.2021 року у даному кримінальному провадженні між обвинуваченим та прокурором Ганським В.В. Визнати (пенсіонера - ред.) винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.259 КК України та призначити визначене угодою покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки, - йдеться в ухвалі суду.

Також суд ухвалив на підставі ст.75 КК України звільнити засудженого від відбування призначеного покарання у вигляді позбавлення волі з іспитовим строком у 2 (два) роки, якщо він протягом вказаного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

Окрім того, суд вирішив стягнути з засудженого на користь держави судові витрати, пов'язані з залученням експерта для проведення судових експертиз у сумі 3922 грн. 80 коп.

Як повідомлялося, 16 лютого у Кривому Розі затримали пенсіонера, який хотів підірвати квартиру батьків Зеленського. Причинами такого вчинку стало невдоволення чоловіка розміром своєї пенсії, яка становить 2000 гривень.