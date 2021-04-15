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15 квітня 2021, 14:39 2

У Кривому Розі засудили пенсіонера, який погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського

15 квітня 2021, 14:39 2
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Присудили 4 роки позбавлення волі з іспитовим строком і майже 4 тис. грн судових витрат
Присудили 4 роки позбавлення волі з іспитовим строком і майже 4 тис. грн судових витрат
Фото з відкритих джерел
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Дзержинський районний суд Кривого Рогу Дніпропетровської області засудив чоловіка, який погрожував підірвати квартиру батьків Президента України Володимира Зеленського до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ухвалу суду.

Затвердити угоду про визнання винуватості від 23.03.2021 року у даному кримінальному провадженні між обвинуваченим та прокурором Ганським В.В. Визнати (пенсіонера - ред.) винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.259 КК України та призначити визначене угодою покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки, - йдеться в ухвалі суду.

Також суд ухвалив на підставі ст.75 КК України звільнити засудженого від відбування призначеного покарання у вигляді позбавлення волі з іспитовим строком у 2 (два) роки, якщо він протягом вказаного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

Окрім того, суд вирішив стягнути з засудженого на користь держави судові витрати, пов'язані з залученням експерта для проведення судових експертиз у сумі 3922 грн. 80 коп.

Як повідомлялося, 16 лютого у Кривому Розі затримали пенсіонера, який хотів підірвати квартиру батьків Зеленського. Причинами такого вчинку стало невдоволення чоловіка розміром своєї пенсії, яка становить 2000 гривень.

кримінал суд погроза президент Кривий Ріг Дніпропетровська область

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