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На Донбасі бойовики тричі обстрілювали сили ООС — штаб
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15 квітня 2021, 18:19 267

На Донбасі бойовики тричі обстрілювали сили ООС — штаб

15 квітня 2021, 18:19 267
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Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників
Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників
Фото: із відкритих джерел
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Від початку цієї доби в зоні проведення ООС на Донбасі було зафіксовано 3 порушення режиму “тиші” з боку збройних формувань Російської Федерації. 

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік населеного пункту Новозванівка противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із гранатометів різних систем, а біля селища Зайцеве – зі стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, в районі населеного пункту Новгородське ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Також повідомляється, що окупанти перешкоджають роботі патрулів моніторингової місії ОБСЄ, здійснюючи обстріли та глушіння безпілотних апаратів Місії.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення ООС на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 випадків порушення режиму припинення вогню.

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