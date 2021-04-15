На Донбасі бойовики тричі обстрілювали сили ООС — штаб
Від початку цієї доби в зоні проведення ООС на Донбасі було зафіксовано 3 порушення режиму “тиші” з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Неподалік населеного пункту Новозванівка противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із гранатометів різних систем, а біля селища Зайцеве – зі стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.
Крім того, в районі населеного пункту Новгородське ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
Також повідомляється, що окупанти перешкоджають роботі патрулів моніторингової місії ОБСЄ, здійснюючи обстріли та глушіння безпілотних апаратів Місії.
Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення ООС на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 випадків порушення режиму припинення вогню.