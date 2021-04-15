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На Донбассе боевики трижды обстреливали силы ООС - штаб
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15 апреля 2021, 18:19 266

На Донбассе боевики трижды обстреливали силы ООС - штаб

15 апреля 2021, 18:19 266
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Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников
Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников
Фото: из открытых источников
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С начала этих суток в зоне проведения ООС не Донбассе было зафиксировано 3 нарушения режима "тишины" со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Недалеко от населенного пункта Новозвановка противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из гранатометов различных систем, а у поселка Зайцево - из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Новгородское враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Также сообщается, что оккупанты препятствуют работе патрулей мониторинговой миссии ОБСЕ, осуществляя обстрелы и глушение беспилотних аппаратов Миссии.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения ООС на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 6 случаев нарушения режима прекращения огня.

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