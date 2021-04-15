На Донбассе боевики трижды обстреливали силы ООС - штаб
С начала этих суток в зоне проведения ООС не Донбассе было зафиксировано 3 нарушения режима "тишины" со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Недалеко от населенного пункта Новозвановка противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из гранатометов различных систем, а у поселка Зайцево - из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе населенного пункта Новгородское враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
Также сообщается, что оккупанты препятствуют работе патрулей мониторинговой миссии ОБСЕ, осуществляя обстрелы и глушение беспилотних аппаратов Миссии.
Напомним, сутками ранее в зоне проведения ООС на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 6 случаев нарушения режима прекращения огня.