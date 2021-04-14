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Доба в ООС: шість обстрілів, ворог мінував українські позиції
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14 квітня 2021, 18:45 39

Доба в ООС: шість обстрілів, ворог мінував українські позиції

14 квітня 2021, 18:45 39
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Бойовики продовжують вести обстріли позицій українських захисників
Бойовики продовжують вести обстріли позицій українських захисників
Фото: із відкритих джерел
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Від початку цієї доби в зоні проведення ООС на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 випадків порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, неподалік населених пунктів Світлодарськ та Золоте-4 противник здійснив обстріл позицій наших захисників із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, в районі населеного пункту Майорськ ворог двічі дистанційно мінував українські позиції з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

А поблизу Павлополя було зафіксовано проліт ворожого безпілотника "Орлан-10” із перетином лінії розмежування, він був вчасно подавлений.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

За добу сапери розмінували майже 7 гектарів території та передали на знищення 106 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

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