Доба в ООС: шість обстрілів, ворог мінував українські позиції
Від початку цієї доби в зоні проведення ООС на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 випадків порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Зокрема, неподалік населених пунктів Світлодарськ та Золоте-4 противник здійснив обстріл позицій наших захисників із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.
Крім того, в районі населеного пункту Майорськ ворог двічі дистанційно мінував українські позиції з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
А поблизу Павлополя було зафіксовано проліт ворожого безпілотника "Орлан-10” із перетином лінії розмежування, він був вчасно подавлений.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
За добу сапери розмінували майже 7 гектарів території та передали на знищення 106 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.