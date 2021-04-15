НАБУ проводить обшуки у членів енергорегулятора НКРЕКП

Детективи проводять допити основних фігурантів справи щодо встановлення завищеної ціни на електроенергію для "Укрзалізниці"

Детективи проводять допити основних фігурантів справи щодо встановлення завищеної ціни на електроенергію для "Укрзалізниці"

Фото: з відкритих джерел

Детективи Національного антикорупційного бюро 15 квітня проводять обшуки у Національній комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг через справу щодо встановлення завищеної ціни на електроенергію для державної корпорації ЗАТ "Укрзалізниця", яка завдала держкомпанії збитків на 1,94 млрд грн.

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат від "Батьківщини", ексголова СБУ Валентин Наливайченко.

ТСК отримала повідомлення від НАБУ про розслідування однієї з корупційних схем НКРЕКП, авторами якої є найвищі посадовці комісії. Мова йде про корупційну оборудку щодо завищення цін на електроенергію для державних підприємств, яку наша ТСК викрила минулого року. Жертвою цих махінацій стала державна компанія "Укрзалізниця", - повідомив він.

Він додав, що збитки "Укрзалізниці" від цієї схеми склали майже 1 мільярд 944 млн грн.

За даними слідства, наближені до керівництва НКРЕКП компанії отримували від виробників електроенергію по 1,25 грн/кВт годин і в той же самий час продавали її для "Укрзалізниці" по 1,67 грн/кВт година.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань проводило обшуки у центральному офісі "Укрзалізниці" у зв’язку із підозрою члена наглядової ради Адомаса Аудіцкаса у причетності до організації постачання вагонів із Російської Федерації.