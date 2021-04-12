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12 квітня 2021, 14:31 551

Розгляд земельного питання у Раді триватиме до травня – Разумков

12 квітня 2021, 14:31 551
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До законопроекту № 2194 залишилось розглянути близько тисячі правок
До законопроекту № 2194 залишилось розглянути близько тисячі правок
Фото з відкритих джерел
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Розгляд питань, пов’язаних з реформою ринку землі, триватиме у Верховній Раді щонайменше до травня, і вийти з нього неможливо.

Про це на брифінгу в понеділок сказав голова ВР Дмитро Разумков, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Регламент Верховної Ради побудований наступним чином: якщо ви зайшли в питання, поки ви за нього не проголосуєте, ви вийти не можете. Тобто, поки не буде проголосовано законопроект 2194, нічо іншого зробити не можна. Тому стоїть питання позачергових засідань, — сказав Разумков.

Він нагадав, що до законопроекту № 2194 залишилось розглянути близько тисячі правок.

Плюс-мінус до травня, тиждень-два, ми повинні пройти. Але там наступний законопроект, також пов’язаний з реформою ринку землі — там трохи менше, всього 700 правок, якщо я не помиляюсь. Подивимось, хто на них буде наполягати, — зазначив голова ВР.

Як повідомлялося, 12 березня у "Слузі народу" сказали, коли Рада може завершити земельну реформу в Україні. Йдеться про законопроекти №№2194-2195, які стосуються передачі землі громадам та електронних земельних аукціонів.

Земельна реформа правки Верховна Рада законопроєкт Дмитро Разумков

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