Доба в ООС: один обстріл з гранатометів

Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає

Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС, передає RegioNews.

З початку цієї доби зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік населеного пункту Луганське противник здійснив обстріл позицій наших захисників з автоматичних станкових гранатометів, - повідомили у штабі.

Бойових втрат серед військовослужбовців, які виконують завдання в районі Операції об’єднаних сил, немає.

Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, - додають у штабі.

Окрім цього, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 3,46 гектари території та передали на знищення 107 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, за попередню добу на Донбасі зафіксували 15 порушень режиму "тиші": загинув український військовослужбовець. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.