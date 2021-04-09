08:59  09 квітня
В Україні за добу майже 20 тисяч нових хворих COVID-19
17:36  09 квітня
ЦВК назвала дату проміжних виборів нардепів на Черкащині й Херсонщині
19:10  09 квітня
Доба в ООС: один обстріл з гранатометів
UA | RU
UA | RU
09 квітня 2021, 19:10 51

Доба в ООС: один обстріл з гранатометів

09 квітня 2021, 19:10 51
Читайте также на русском языке
Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає
Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає
Читайте также
на русском языке

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС, передає RegioNews.

З початку цієї доби зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік населеного пункту Луганське противник здійснив обстріл позицій наших захисників з автоматичних станкових гранатометів, - повідомили у штабі.

Бойових втрат серед військовослужбовців, які виконують завдання в районі Операції об’єднаних сил, немає.

Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, - додають у штабі.

Окрім цього, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 3,46 гектари території та передали на знищення 107 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, за попередню добу на Донбасі зафіксували 15 порушень режиму "тиші": загинув український військовослужбовець. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Донбас ООС РФ війна бойовики обстріли окупанти

Більше третини українців вважають можливим повномасштабне вторгнення Росії
09 квітня 2021, 12:16
СБУ затримала бойовика "ЛНР", який влаштувався на роботу в МВС
08 квітня 2021, 19:07
У Зеленського пояснили, чому не попередили журналістів про його поїздку на Донбас
08 квітня 2021, 15:19
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Міражі для Харкова. Навіщо Терехов пригнав у місто турецькі автобуси
Коронавірус, вибори Вірастюка, батл з Марцінківим: чим запам'яталися сто днів прикарпатського очільника Бойчука
Всі публікації »
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram