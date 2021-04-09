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Сутки в ООС: один обстрел из гранатометов
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09 апреля 2021, 19:10 67

Сутки в ООС: один обстрел из гранатометов

09 апреля 2021, 19:10 67
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Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет
Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет
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українською мовою

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб ООС, передает RegioNews.

С начала этих суток зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" неподалеку от населенного пункта Луганское противник совершил обстрел позиций наших защитников из автоматических станковых гранатометов, - сообщили в штабе.

Боевых потерь среди военнослужащих, которые выполняют задачи в районе Операции объединенных сил, нет.

В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, относительно всеобъемлющего режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, - добавляют в штабе.

Кроме этого, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 3,46 гектара территории и передали на уничтожение 107 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, за предыдущие сутки на Донбассе зафиксировали 15 нарушений режима "тишины": погиб украинский военнослужащий. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

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