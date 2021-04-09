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09 апреля 2021, 14:47 4

Разумков просит срочного заключения Венецианской комиссии по законопроекту о недостоверном декларировании

09 апреля 2021, 14:47 4
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Соответствующее сообщение распространила Венецианская комиссия
Соответствующее сообщение распространила Венецианская комиссия
Фото из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков запросил срочный вывод Венецианской комиссии относительно законопроекта об ответственности за недостоверное декларирование.

Соответствующее сообщение размещено на странице Венецианской комиссии в Twitter, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Председатель Верховной Рады господин Разумков запросил срочный вывод Венецианской комиссии относительно законопроекта о внесении изменений в положения Кодекса об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно ответственности должностных лиц за недостоверное декларирование имущества, - отмечают в комиссии.

Как сообщалось, 27 января Зеленский ввел в действие решение СНБО о лишении свободы за ложь в декларациях.Чиновников, которые подали недостоверные сведения о доходах, смогут привлекать к уголовной ответственности.

Зато 1 апреля председатель ЦПК отметил, что народным депутатам ничего не мешает врать в декларациях. Нардепы до сих пор не вернули уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Венецианская комиссия Дмитрий Разумков Верховная Рада Конституционный суд декларации

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