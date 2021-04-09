Разумков просит срочного заключения Венецианской комиссии по законопроекту о недостоверном декларировании

09 апреля 2021

Миражи для Харькова. Зачем Терехов пригнал в город турецкие автобусы

Что не сделаешь, под выборы, чтобы понравиться избирателям? Можно и целый Гиперлуп пообещать, как и другие прожекты в стиле «нью-васюков». Именно такое впечатление сложилось у тех, кто слушал выступле...