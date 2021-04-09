Разумков просит срочного заключения Венецианской комиссии по законопроекту о недостоверном декларировании
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков запросил срочный вывод Венецианской комиссии относительно законопроекта об ответственности за недостоверное декларирование.
Соответствующее сообщение размещено на странице Венецианской комиссии в Twitter, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Председатель Верховной Рады господин Разумков запросил срочный вывод Венецианской комиссии относительно законопроекта о внесении изменений в положения Кодекса об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно ответственности должностных лиц за недостоверное декларирование имущества, - отмечают в комиссии.
#Ukraine - Chairperson of the Verkhovna Rada Mr RAZUMKOV requested urgent opinion of @VeniceComm on draft law amending provisions of the Code of Administrative Offenses and the Criminal Code of Ukraine regarding the liability of public officials for inaccurate asset declaration. pic.twitter.com/fwjZH19xH8— Venice Commission (@VeniceComm) April 6, 2021
Как сообщалось, 27 января Зеленский ввел в действие решение СНБО о лишении свободы за ложь в декларациях.Чиновников, которые подали недостоверные сведения о доходах, смогут привлекать к уголовной ответственности.