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09 квітня 2021, 11:07 991

Рейтинги партій: в Раду зможуть потрапити чотири політсили

09 квітня 2021, 11:07 991
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Рівень підтримки потенційних лідерів парламентської гонки дещо зріс
Рівень підтримки потенційних лідерів парламентської гонки дещо зріс
Фото: із відкритих джерел
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Якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчим часом, найбільше голосів змогла б отримати правляча партія “Слуга народу”, за неї готові проголосувати 22,9% громадян, які визначилися із вибором і мають намір прийти на дільниці. 

Про це свідчать результати соціологічного дослідження групи Рейтинг "Суспільно-політичні настрої населення (6-7 квітня 2021 року)”, передає RegioNews.

За партію "Європейська солідарність” можуть проголосувати 14,6% респондентів, рівень підтримки партії "Опозиційна платформа – За життя” становить 14,2%.

Також в Раду проходить партія "Батьківщина”, рейтинг якої становить 12,9%.

На межі проходження до парламенту партії "Сила і честь” – 4,7% і Радикальна партія – 4,4%.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки українців підтримують загальнонаціональний локдаун.

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