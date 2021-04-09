Рейтинги партій: в Раду зможуть потрапити чотири політсили

Рівень підтримки потенційних лідерів парламентської гонки дещо зріс

Рівень підтримки потенційних лідерів парламентської гонки дещо зріс

Фото: із відкритих джерел

Якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчим часом, найбільше голосів змогла б отримати правляча партія “Слуга народу”, за неї готові проголосувати 22,9% громадян, які визначилися із вибором і мають намір прийти на дільниці.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження групи Рейтинг "Суспільно-політичні настрої населення (6-7 квітня 2021 року)”, передає RegioNews.

За партію "Європейська солідарність” можуть проголосувати 14,6% респондентів, рівень підтримки партії "Опозиційна платформа – За життя” становить 14,2%.

Також в Раду проходить партія "Батьківщина”, рейтинг якої становить 12,9%.

На межі проходження до парламенту партії "Сила і честь” – 4,7% і Радикальна партія – 4,4%.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки українців підтримують загальнонаціональний локдаун.