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09 апреля 2021, 11:07 1575

Рейтинги партий: в Раду смогут попасть четыре политсилы

09 апреля 2021, 11:07 1575
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Уровень поддержки потенциальных лидеров парламентской гонки несколько вырос
Фото: из открытых источников
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Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее время, больше всего голосов смогла бы получить правящая партия "Слуга народа", за нее готовы проголосовать 22,9% граждан, которые определились с выбором и намерены прийти на участки.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы Рейтинг "Общественно-политические настроения населения (6-7 апреля 2021) ", передает RegioNews.

За партию "Европейская солидарность" могут проголосовать 14,6% респондентов, уровень поддержки партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" составляет 14,2%.

Также в Раду проходит партия "Батькивщина", рейтинг которой составляет 12,9%.

На грани прохождения в парламент партии "Сила и честь" - 4,7% и Радикальная партия - 4,4%.

Напомним, ранее стало известно, сколько украинцев поддерживают общенациональный локдаун.

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