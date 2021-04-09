Рейтинги партий: в Раду смогут попасть четыре политсилы
Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее время, больше всего голосов смогла бы получить правящая партия "Слуга народа", за нее готовы проголосовать 22,9% граждан, которые определились с выбором и намерены прийти на участки.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы Рейтинг "Общественно-политические настроения населения (6-7 апреля 2021) ", передает RegioNews.
За партию "Европейская солидарность" могут проголосовать 14,6% респондентов, уровень поддержки партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" составляет 14,2%.
Также в Раду проходит партия "Батькивщина", рейтинг которой составляет 12,9%.
На грани прохождения в парламент партии "Сила и честь" - 4,7% и Радикальная партия - 4,4%.
Напомним, ранее стало известно, сколько украинцев поддерживают общенациональный локдаун.