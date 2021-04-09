Рейтинги партий: в Раду смогут попасть четыре политсилы

Уровень поддержки потенциальных лидеров парламентской гонки несколько вырос

Уровень поддержки потенциальных лидеров парламентской гонки несколько вырос

Фото: из открытых источников

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее время, больше всего голосов смогла бы получить правящая партия "Слуга народа", за нее готовы проголосовать 22,9% граждан, которые определились с выбором и намерены прийти на участки.