Президент підписав законопроєкт про народовладдя
Документ буде опубліковано на сайті глави держави найближчим часом
Документ буде опубліковано на сайті глави держави найближчим часом
Закон про місцевий референдум підписано президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише RegioNews.
Документ буде опубліковано на сайті глави держави найближчим часом.
"Та інформація, яка у мене є - президент підписав (закон про всеукраїнський референдум, - ред.) І сьогодні інформація повинна з'явитися на сайті президента", - сказав Стефанчук.
Нагадаємо, Рада виставить на загальне обговорення закон про місцевий референдум.
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