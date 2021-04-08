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08 квітня 2021, 16:52 11

Президент підписав законопроєкт про народовладдя

08 квітня 2021, 16:52 11
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Документ буде опубліковано на сайті глави держави найближчим часом
Документ буде опубліковано на сайті глави держави найближчим часом
Фото з відкритих джерел
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Закон про місцевий референдум підписано президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише RegioNews.

Документ буде опубліковано на сайті глави держави найближчим часом.

"Та інформація, яка у мене є - президент підписав (закон про всеукраїнський референдум, - ред.) І сьогодні інформація повинна з'явитися на сайті президента", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, Рада виставить на загальне обговорення закон про місцевий референдум.

Україна Володимир Зеленський референдум президент законопроєкт

 
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