Президент підписав законопроєкт про народовладдя

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише RegioNews.

Документ буде опубліковано на сайті глави держави найближчим часом.

"Та інформація, яка у мене є - президент підписав (закон про всеукраїнський референдум, - ред.) І сьогодні інформація повинна з'явитися на сайті президента", - сказав Стефанчук.