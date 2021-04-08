В ОП стверджують, що питання про другий термін Зеленського ще не вирішене

Про це розповів заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю Радіо НВ, передає RegioNews.

Це питання взагалі не вирішене. Можна сказати, воно трохи накручене засобами масової інформації, якимись конспіративними думками в телеграм-каналах. Рішення прийматиме особисто Президент. Коли він його прийме, я думаю, що він скаже не тільки своїй команді, а і взагалі населенню України, — зазначив Тимошенко.