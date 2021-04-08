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08 квітня 2021, 11:00 4

В ОП стверджують, що питання про другий термін Зеленського ще не вирішене

08 квітня 2021, 11:00 4
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Поширювану інформацію про це називають "конспіративними думками"
Поширювану інформацію про це називають "конспіративними думками"
Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський ще остаточно не визначився, чи братиме участь у наступних президентських виборах.

Про це розповів заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю Радіо НВ, передає RegioNews.

Це питання взагалі не вирішене. Можна сказати, воно трохи накручене засобами масової інформації, якимись конспіративними думками в телеграм-каналах. Рішення прийматиме особисто Президент. Коли він його прийме, я думаю, що він скаже не тільки своїй команді, а і взагалі населенню України, — зазначив Тимошенко.

Як повідомлялося, раніше Гетманцев заявив про другий термін Зеленського: "Поки рано говорити". Водночас нардеп переконаний, що наразі в Україні найкращий президент.

вибори Офіс президента президент Кирило Тимошенко другий термін

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