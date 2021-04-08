В ОП стверджують, що питання про другий термін Зеленського ще не вирішене
Поширювану інформацію про це називають "конспіративними думками"
Поширювану інформацію про це називають "конспіративними думками"
Президент України Володимир Зеленський ще остаточно не визначився, чи братиме участь у наступних президентських виборах.
Про це розповів заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю Радіо НВ, передає RegioNews.
Це питання взагалі не вирішене. Можна сказати, воно трохи накручене засобами масової інформації, якимись конспіративними думками в телеграм-каналах. Рішення прийматиме особисто Президент. Коли він його прийме, я думаю, що він скаже не тільки своїй команді, а і взагалі населенню України, — зазначив Тимошенко.
Як повідомлялося, раніше Гетманцев заявив про другий термін Зеленського: "Поки рано говорити". Водночас нардеп переконаний, що наразі в Україні найкращий президент.
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