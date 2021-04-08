Кличко розповів, чи продовжать локдаун у Києві до 10 травня

Рішення про продовження обмежень після 16 квітня міська влада Києва не ухвалювала

Рішення про продовження обмежень після 16 квітня міська влада Києва не ухвалювала

Фото: із відкритих джерел

У Києві локдаун, як і повідомлялося, діє до 16 квітня, і наразі немає рішення про його продовження до 10 травня.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Його запитали, чи дійсно готується рішення про продовження локдауну до 10 травня.

Я дуже здивований такою інформацією. Рішення про продовження карантинних обмежень приймає не міський голова, а комісія ТЕБ та НС, таких засідань не було, інформація поширюється з невідомих джерел", - сказав Кличко.

За його словами, місцева влада буде виходити з динаміки захворюваності на COVID-19, і строки суворого карантину можуть змінитись.

Але будемо виходити з цифр захворюваності. І якщо у нас буде тривати хвиля захворювань, то я не виключаю, що це може статися. Зараз четвертий день обмежень, наступного тижня ми будемо бачити динаміку. Якщо динаміка не знизиться, я не виключаю. Якщо знизиться , то обмеження будуть, як і планувалося, до 16 числа", - додав Кличко.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що локдаун у Києві можуть продовжити до 10 травня.