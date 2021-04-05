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05 квітня 2021, 21:04 3

У Вінниці спецпризначенці затримували п'яного, що погрожував підірвати будинок сусідки гранатою

05 квітня 2021, 21:04 3
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Був під дією алкоголю і марихуани
Був під дією алкоголю і марихуани
Фото Нацполіції
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У Вінниці затримали нетверезого зловмисника, який через неприязні стосунки з родичкою погрожував підірвати її будинок гранатою РГД-5.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Вінницькій області, передає RegioNews.

На момент приїзду поліції правопорушник сам зачинився у будинку. Наразі він затриманий, а небезпечний боєприпас знешкоджений. Під час медичного освідування на стан сп’яніння з’ясувалось, що зловмисник находиться під дією марихуани та алкоголю.

До поліції близько п’ятої години ранку зателефонувала вінничанка та повідомила, що її родич, з яким вона проживає у приватному будинку по сусідству і має неприязні стосунки, погрожує їй розправою. За словами заявниці, вночі нетверезий чоловік влаштував черговий конфлікт, під час якого пригрозив підірвати її предметом, схожим на гранату, яку він тримав у руках, - йдеться в повідомленні.

Як розповів начальник Вінницького районного управління поліції Віталій Курчик, на місце події виїхали слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, кінологи та спецпризначенці КОРДу.

Оскільки озброєний зловмисник зачинився всередині будинку, було прийнято рішення негайно його затримувати та обеззброїти. Через балкон другого поверху бійці КОРДу потрапили в помешкання та затримали 37-річного зловмисника.

Під час огляду будинку на горищі поліцейські вилучили бойову гранату РГД-5 та запал до неї.

Як зазначили правоохоронці, наразі відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст. 129 ККУ (погроза вбивством). За такі правопорушення зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі. Правопорушник затриманий у процесуальному порядку. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

У Вінниці поліцейські з залученням бійців спецпідрозділу КОРД затримали нетверезого зловмисника , який через неприязні...

Posted by Поліція Вінницької області on Monday, April 5, 2021

Як повідомлялося, 22 березня у Житомирі водій підірвався на гранаті, якою погрожував поліцейським. На момент затримання правопорушник був одягнений в бронежилет і каску.

наркотики вибух поліція алкоголь Вінниця Граната

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