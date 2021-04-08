У Києві чоловік погрожував підірвати ЖЕК: тепер йому загрожує в'язниця

Дії правопорушника кваліфіковані як хуліганство

Дії правопорушника кваліфіковані як хуліганство

Фото з відкритих джерел

У столиці, на Печерську, затримали чоловіка, який погрожував підірвати будівлю житлово-експлуатаційної дільниці.

Про це пише RegioNews з посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

"Чоловік перебував у нетверезому стані та не зміг пояснити свої дії. Відомо, що він вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин. У 2017 році 54-річний фігурант погрожував підірвати лікарню на вулиці Підвисоцького", – говориться у повідомленні.

Фахівці вибухотехнічної служби оглянули небезпечний предмет та встановили, що це навчальний корпус гранати Ф-1. Його вилучили та направили на експертизу.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Дії правопорушника кваліфіковані як хуліганство. Тепер йому загрожує до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше президент підписав закон про посилення відповідальності за неправдиве мінування.