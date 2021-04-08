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08 квітня 2021, 13:15 8

У Запоріжжі лікарі підуть під суд через смерть дитини

08 квітня 2021, 13:15 8
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Дитина померла внаслідок невчасно та неправильно поставленого лікарями діагнозу
Дитина померла внаслідок невчасно та неправильно поставленого лікарями діагнозу
Фото з відкритих джерел
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У Запоріжжі двом лікарям повідомлено про підозру за фактом неналежного виконання професійних обов’язків, унаслідок чого померла дитина.

Як пише RegioNews, про це повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі.

В прокуратурі заявили, що лікарям інкримінують ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у квітні 2018 року дев’ятимісячного малюка каретою швидкої медичної допомоги було доставлено до медичного закладу. Внаслідок невчасно та неправильно поставленого лікарями діагнозу хлопчик через добу помер у приміщенні лікарні.

Дитина померла на початку квітня 2018 року в Запорізькій інфекційній лікарні. В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, допитані батьки померлої дитини, педіатр, анестезіолог, інфекціоніст, медична сестра. Також було проведено засідання клініко-експертної комісії Департаменту охорони здоров`я ЗОДА.

В березні 2021 року рішенням судді Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя було продовжено строк досудового розслідування до 10 серпня 2021 року.

Нагадаємо, у Харкові біля лікарні знайшли тіло немовля.

Україна смерть поліція Запоріжжя дитина

 
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