Закарпаття за показниками захворюваності відповідає "помаранчевій" зоні – ОДА

Це перший день, коли в регіоні зафіксовані такі показники

Це перший день, коли в регіоні зафіксовані такі показники

Фото: із відкритих джерел

Згідно із контрольними показниками епідемічної ситуації, Закарпатська область перейшла на рівень "помаранчевої" зони карантину.

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