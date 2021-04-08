Закарпаття за показниками захворюваності відповідає "помаранчевій" зоні – ОДА
Згідно із контрольними показниками епідемічної ситуації, Закарпатська область перейшла на рівень "помаранчевої" зони карантину.
Про це у Facebook повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, передає RegioNews.
Сьогодні перший день, коли за контрольними показниками епідемічної ситуації наша область вийшла на рівень "помаранчевої" зони", - розповів Полосков.
Він додав, що станом на ранок 8 квітня завантаженість ліжок із киснем в області становить 44.4%, загальна завантаженість "коронавірусних” лікарень становить 57%. Упродовж 7 днів кількість госпіталізацій COVID-пацієнтів становить 60 на 100 тисяч населення,
Для того, щоб Державна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення про виведення Закарпаття з "червоної зони" потрібно тримати ці показники не менше п’яти днів, і далі бути максимально відповідальними один перед одним", - підсумував очільник ОДА.
Нагадаємо, на Закарпатті "червону" зону можуть скасувати найближчим часом - ОДА.
6 квітня у "червоному” Ужгороді відновили роботу громадського транспорту.
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