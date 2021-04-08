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08 квітня 2021, 15:28 193

Закарпаття за показниками захворюваності відповідає "помаранчевій" зоні – ОДА

08 квітня 2021, 15:28 193
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Це перший день, коли в регіоні зафіксовані такі показники
Це перший день, коли в регіоні зафіксовані такі показники
Фото: із відкритих джерел
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Згідно із контрольними показниками епідемічної ситуації, Закарпатська область перейшла на рівень "помаранчевої" зони карантину.

Про це у Facebook повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, передає RegioNews.

Сьогодні перший день, коли за контрольними показниками епідемічної ситуації наша область вийшла на рівень "помаранчевої" зони", - розповів Полосков.

Він додав, що станом на ранок 8 квітня завантаженість ліжок із киснем в області становить 44.4%, загальна завантаженість "коронавірусних” лікарень становить 57%. Упродовж 7 днів кількість госпіталізацій COVID-пацієнтів становить 60 на 100 тисяч населення,

Для того, щоб Державна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення про виведення Закарпаття з "червоної зони" потрібно тримати ці показники не менше п’яти днів, і далі бути максимально відповідальними один перед одним", - підсумував очільник ОДА.

Нагадаємо, на Закарпатті "червону" зону можуть скасувати найближчим часом - ОДА.

6 квітня у "червоному” Ужгороді відновили роботу громадського транспорту.

Читайте також: Сто днів Полоскова: на яких китах пливе до світлого майбутнього голова Закарпатської ОДА.

карантин Ужгород Закарпаття ОДА червона зона

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