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08 апреля 2021, 11:00 6

В ОП утверждают, что вопрос о втором сроке Зеленского еще не решен

08 апреля 2021, 11:00 6
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Распространяемую информацию об этом называют "конспиративными мыслями"
Распространяемую информацию об этом называют "конспиративными мыслями"
Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский еще окончательно не определился, будет ли участвовать в следующих президентских выборах.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в интервью Радио НВ, передает RegioNews.

Это вопрос вообще не решен. Можно сказать, он немного накручен средствами массовой информации, какими-нибудь конспиративными мыслями в телеграм-каналах. Решение будет принимать лично Президент. Когда он его примет, я думаю, что он скажет не только своей команде, но и вообще населению Украины, — отметил Тимошенко.

Как сообщалось, ранее Гетманцев заявил о втором сроке Зеленского: "Пока рано говорить". В то же время нардеп убежден, что сейчас в Украине самый лучший президент.

выборы Офис президента президент Кирилл Тимошенко второй срок

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