В ОП утверждают, что вопрос о втором сроке Зеленского еще не решен

Распространяемую информацию об этом называют "конспиративными мыслями"

Распространяемую информацию об этом называют "конспиративными мыслями"

Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский еще окончательно не определился, будет ли участвовать в следующих президентских выборах.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в интервью Радио НВ, передает RegioNews.

Это вопрос вообще не решен. Можно сказать, он немного накручен средствами массовой информации, какими-нибудь конспиративными мыслями в телеграм-каналах. Решение будет принимать лично Президент. Когда он его примет, я думаю, что он скажет не только своей команде, но и вообще населению Украины, — отметил Тимошенко.

Как сообщалось, ранее Гетманцев заявил о втором сроке Зеленского: "Пока рано говорить". В то же время нардеп убежден, что сейчас в Украине самый лучший президент.