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07 квітня 2021, 17:45 641

У Хмельницькому СБУ припинила діяльність фейкової "міської ради”

07 квітня 2021, 17:45 641
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За даними слідства, вона співпрацювала із блогером Анатолієм Шарієм
За даними слідства, вона співпрацювала із блогером Анатолієм Шарієм
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Працівники Служби безпеки України проводять низку обшуків за фактом створення незаконної “Хмельницької міської ради”.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

У відомстві розповіли, що представники так званого "народовладдя” виконували завдання з-за кордону, діяльність псевдодепутатів координували спецслужби Росії.

Вони також активно співпрацювали з проросійським пропагандистом Анатолієм Шарієм, якому СБУ повідомила про підозру у державній зраді. Слідчі органів безпеки, у межах раніше розпочатого кримінального провадження, перевіряють інформацію про причетність підозрюваних до діяльності, спрямованої на захоплення державної влади і повалення конституційного ладу”, - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у представників незаконно створених "органів місцевого самоврядування і державної влади "Республіки Україна” та "територіальної громади міста Хмельницький” правоохоронці виявили:

  • статути фейкових псевдоутворень;
  • печатки і бланки;
  • протоколи засідань;
  • розпорядження, посвідчення і листування самопроголошених органів;
  • агітаційні матеріали.

Також вилучено картки платіжних систем РФ, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та інші матеріали, які будуть долучені до матеріалів справи”, - додали в СБУ.

Наразі триває досудове слідство за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

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