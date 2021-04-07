У Хмельницькому СБУ припинила діяльність фейкової "міської ради”

За даними слідства, вона співпрацювала із блогером Анатолієм Шарієм

За даними слідства, вона співпрацювала із блогером Анатолієм Шарієм

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

У відомстві розповіли, що представники так званого "народовладдя” виконували завдання з-за кордону, діяльність псевдодепутатів координували спецслужби Росії.

Вони також активно співпрацювали з проросійським пропагандистом Анатолієм Шарієм, якому СБУ повідомила про підозру у державній зраді. Слідчі органів безпеки, у межах раніше розпочатого кримінального провадження, перевіряють інформацію про причетність підозрюваних до діяльності, спрямованої на захоплення державної влади і повалення конституційного ладу”, - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у представників незаконно створених "органів місцевого самоврядування і державної влади "Республіки Україна” та "територіальної громади міста Хмельницький” правоохоронці виявили:

статути фейкових псевдоутворень;

печатки і бланки;

протоколи засідань;

розпорядження, посвідчення і листування самопроголошених органів;

агітаційні матеріали.

Також вилучено картки платіжних систем РФ, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та інші матеріали, які будуть долучені до матеріалів справи”, - додали в СБУ.

Наразі триває досудове слідство за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

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