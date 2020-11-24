Насалик вимагає від суду продовження розгляду його справи щодо декларації

Він буде оскаржувати в апеляційній інстанції рішення про закриття справи

Він буде оскаржувати в апеляційній інстанції рішення про закриття справи

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Ексміністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик наполягає на продовженні розгляду справи про нібито неправдиве декларування по суті, попри скасування Конституційним судом України статті 366-1 Кримінального кодексу України.

Про це він заявив в ході засідання Вищої антикорупційного суду України (ВАКС).

"Я отримав статус підозрюваного, а потім ще й обвинуваченого у злочині, якого я не скоював, - сказав ексміністр. - Закриття справи - це порушення моїх прав на доступ до правосуддя та справедливий суд, на компенсацію і відновлення моїх прав, порушених діями слідства".

У ході судового засідання Насалик відкликав клопотання про закриття справи, подане державним адвокатом на підставі рішення КСУ.

Суд відмовив ексміністру у продовженні справи. Насалик заявив, що буде оскаржувати це рішення в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за неправдиве декларування.

У 2019 році НАБУ повідомило про підозру міністру Насалику через невнесення в декларацію $1,249 млн, які він нібито позичив у фізособи у 2014 році.