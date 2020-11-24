Насалик вимагає від суду продовження розгляду його справи щодо декларації
Ексміністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик наполягає на продовженні розгляду справи про нібито неправдиве декларування по суті, попри скасування Конституційним судом України статті 366-1 Кримінального кодексу України.
Про це він заявив в ході засідання Вищої антикорупційного суду України (ВАКС).
"Я отримав статус підозрюваного, а потім ще й обвинуваченого у злочині, якого я не скоював, - сказав ексміністр. - Закриття справи - це порушення моїх прав на доступ до правосуддя та справедливий суд, на компенсацію і відновлення моїх прав, порушених діями слідства".
У ході судового засідання Насалик відкликав клопотання про закриття справи, подане державним адвокатом на підставі рішення КСУ.
Суд відмовив ексміністру у продовженні справи. Насалик заявив, що буде оскаржувати це рішення в апеляційній інстанції.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за неправдиве декларування.
У 2019 році НАБУ повідомило про підозру міністру Насалику через невнесення в декларацію $1,249 млн, які він нібито позичив у фізособи у 2014 році.