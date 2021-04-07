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07 квітня 2021, 13:59 303

Степанов сказав, скільки влада хоче провакцинувати українців від коронавірусу до 2022 року

07 квітня 2021, 13:59 303
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Він вважає, що потужності нашої медичної системи готові до виконання такого завдання
Фото з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я має робити 6 млн щеплень на місяць, щоб охопити вакцинацією 70% українців до 2022 року.

Про це сказав в ході засідання Кабінету міністрів глава Моз Максим Степанов, пише RegioNews.

"Потужності нашої медичної системи готові до виконання такого завдання... Нами розроблено проект національного плану вакцинації. У проекті ми пропонуємо визначити мінімальну кількість щеплень, яка повинна проводити наша медична система, щоб охопити щепленнями 70% населення до кінця року", - зазначив міністр.

Він додав, що це мінімальна кількість щеплень - 6 млн на місяць.

"Майже 6 млн щеплень в місяць, або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних. Чи можемо ми це зробити? Так. Але тільки в одному випадку: якщо до цього процесу будуть залучені усі рівні державного управління", - заявив Степанов.

Раніше повідомлялося, що Зеленський хоче ввести в Україні "паспорти вакцинації".

коронавірус Україна вакцина МОЗ вакцинація

 
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