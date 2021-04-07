Степанов сказав, скільки влада хоче провакцинувати українців від коронавірусу до 2022 року

Він вважає, що потужності нашої медичної системи готові до виконання такого завдання

Він вважає, що потужності нашої медичної системи готові до виконання такого завдання

Фото з відкритих джерел

Міністерство охорони здоров'я має робити 6 млн щеплень на місяць, щоб охопити вакцинацією 70% українців до 2022 року.

Про це сказав в ході засідання Кабінету міністрів глава Моз Максим Степанов, пише RegioNews.

"Потужності нашої медичної системи готові до виконання такого завдання... Нами розроблено проект національного плану вакцинації. У проекті ми пропонуємо визначити мінімальну кількість щеплень, яка повинна проводити наша медична система, щоб охопити щепленнями 70% населення до кінця року", - зазначив міністр.

Він додав, що це мінімальна кількість щеплень - 6 млн на місяць.

"Майже 6 млн щеплень в місяць, або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних. Чи можемо ми це зробити? Так. Але тільки в одному випадку: якщо до цього процесу будуть залучені усі рівні державного управління", - заявив Степанов.

Раніше повідомлялося, що Зеленський хоче ввести в Україні "паспорти вакцинації".