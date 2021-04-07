14:42  07 апреля
В Украине обновили требования к "красным" зонам: разрешили открыть химчистки
10:51  07 апреля
Авто, квартира или земля: почти сто "слуг" улучшили свое материальное состояние за 2020 год
08:11  07 апреля
На Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима "тишины": погибли двое украинцев
UA | RU
UA | RU
07 апреля 2021, 13:59 302

Степанов сказал, сколько власти хотят провакцинировать украинцев от коронавируса до 2022 года

07 апреля 2021, 13:59 302
Читайте також українською мовою
Он считает, что мощности нашей медицинской системы готовы к выполнению такой задачи
Он считает, что мощности нашей медицинской системы готовы к выполнению такой задачи
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министерство здравоохранения должно делать 6 млн прививок на месяц, чтобы охватить вакцинацией 70% украинцев до 2022 года.

Об этом сказал в ходе заседания Кабинета министров глава Минздрава Максим Степанов, пишет RegioNews.

"Мощности нашей медицинской системы готовы к выполнению такой задачи... Нами разработан проект национального плана вакцинации. В проекте мы предлагаем определить минимальное количество прививок, которое должна проводить наша медицинская система, чтобы охватить прививками 70% населения до конца года", - отметил министр.

Он добавил, что это минимальное количество прививок - 6 млн в месяц.

"Почти 6 млн прививок в месяц, или 270 тысяч прививок в сутки без выходных. Можем ли мы это сделать? Да. Но только в одном случае: если к этому процессу будут привлечены все уровни государственного управления", - заявил Степанов.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет ввести в Украине "паспорта вакцинации".

коронавирус Украина вакцина Минздрав вакцинация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Сто дней мэра Черновцов Кличука: тотальная смена руководящей команды и продолжение предвыборных обещаний
Вахтовым методом: сто дней Резниченко между "слугами народа" и "Пропозицією" Филатова
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua