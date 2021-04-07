Степанов сказал, сколько власти хотят провакцинировать украинцев от коронавируса до 2022 года

Он считает, что мощности нашей медицинской системы готовы к выполнению такой задачи

Он считает, что мощности нашей медицинской системы готовы к выполнению такой задачи

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Министерство здравоохранения должно делать 6 млн прививок на месяц, чтобы охватить вакцинацией 70% украинцев до 2022 года.

Об этом сказал в ходе заседания Кабинета министров глава Минздрава Максим Степанов, пишет RegioNews.

"Мощности нашей медицинской системы готовы к выполнению такой задачи... Нами разработан проект национального плана вакцинации. В проекте мы предлагаем определить минимальное количество прививок, которое должна проводить наша медицинская система, чтобы охватить прививками 70% населения до конца года", - отметил министр.

Он добавил, что это минимальное количество прививок - 6 млн в месяц.

"Почти 6 млн прививок в месяц, или 270 тысяч прививок в сутки без выходных. Можем ли мы это сделать? Да. Но только в одном случае: если к этому процессу будут привлечены все уровни государственного управления", - заявил Степанов.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет ввести в Украине "паспорта вакцинации".