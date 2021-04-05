Зведення ООС: бойовики обстріляли українські позиції біля Новоолександрівки

Серед українських військових втрат та поранень немає

Серед українських військових втрат та поранень немає

Фото: із відкритих джерел

Упродовж доби, 5 квітня в зоні проведення ООС з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 1 випадок порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ”, неподалік населеного пункту Новоолександрівка ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

В Штабі ООС додали, що бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 133 вибухонебезпечних предмети”, - розповіли в штабі ООС.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.