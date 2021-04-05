09:02  05 квітня
В Україні за добу виявили понад 10 тисячі нових випадків коронавірусу
09:24  05 квітня
Разумков розповів, чи варто очікувати комендантську годину в Україні
19:05  05 квітня
Зведення ООС: бойовики обстріляли українські позиції біля Новоолександрівки
UA | RU
UA | RU
05 квітня 2021, 19:05 24

Зведення ООС: бойовики обстріляли українські позиції біля Новоолександрівки

05 квітня 2021, 19:05 24
Читайте также на русском языке
Серед українських військових втрат та поранень немає
Серед українських військових втрат та поранень немає
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Упродовж доби, 5 квітня в зоні проведення ООС з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 1 випадок порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ”, неподалік населеного пункту Новоолександрівка ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

В Штабі ООС додали, що бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 133 вибухонебезпечних предмети”, - розповіли в штабі ООС.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

ООС війна обстріли АТО ЗСУ звіт

За добу лише один обстріл: на Донбасі стріляли з гранатометів та стрілецької зброї
05 квітня 2021, 08:11
На Львівщині чоловік підірвався на снаряді часів ІІ Світової війни
04 квітня 2021, 16:54
На Донбасі противник десять разів обстріляв українські позиції
04 квітня 2021, 10:00
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Перший негарант: як своїм бажанням протягнути Вірастюка в нардепи Зеленський звернув у бік тоталітаризму
Кому живеться найкраще? ТОП-3 найбагатших українських мерів
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Ігор Попов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua