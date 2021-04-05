За добу лише один обстріл: на Донбасі стріляли з гранатометів та стрілецької зброї
Протягом минулої доби, 4 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Південне, противник відкривав вогонь у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - йдеться у повідомленні.
Від початку поточної доби, 5 квітня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.