За добу лише один обстріл: на Донбасі стріляли з гранатометів та стрілецької зброї

Ніхто з українських військових не постраждав

Ніхто з українських військових не постраждав

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 4 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Південне, противник відкривав вогонь у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 5 квітня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.