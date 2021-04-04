На Донбасі противник десять разів обстріляв українські позиції

Біля Шумів підірвався український військовий

Біля Шумів підірвався український військовий

Фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 3 квітня, було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Пісок, окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а неподалік Гнутового - з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Авдіївки, Широкиного та Водяного стріляли з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Неподалік населеного пункту Шуми в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на невідомому мінно-вибуховому пристрої підірвався військовослужбовець Об'єднаних сил.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 4 квітня, обстановка в районі ООС залишається контрольованою. З боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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