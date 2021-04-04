На Львівщині чоловік підірвався на снаряді часів ІІ Світової війни
У Львівській області чоловік розбирав боєприпас часів Другої світової війни, який вибухнув у нього в руках.
Про це повідомляє "Львівський портал".
У селі Конотопи Червоноградського району Львівської області місцевий 33-річний житель у дворі власного будинку розбирав боєприпас часів Другої світової війни. Снаряд вибухнув просто в руках потерпілого.
Чоловіка шпиталізували до місцевої лікарні. Він має поранення нижньої щелепи, множинні осколкові поранення грудної клітини, живота і стегна, йому майже відірвало кисть лівої руки.
З місця події вилучили 92 порожні гільзи, 42 предмети, схожі на боєприпаси і 21 предмет, схожий на снаряди до боєприпасів часів Другої світової війни.
Поліція проводить слідство за фактом вибуху.
Нагадаємо, у Житомирі поліцейські затримали неадекватного водія, який погрожував правоохоронцям гранатою і сам підірвався на вибуховому пристрої.