Коронавірус на Житомирщині: найбільше в області зайняті п'ять лікарень

Нині для прийому пацієнтів із коронавірусом є 2919 ліжок, з яких забезпечені киснем – 2584

Нині для прийому пацієнтів із коронавірусом є 2919 ліжок, з яких забезпечені киснем – 2584

Рixabay

У Житомирській області хворими з коронавірусом найбільше завантажені пʼять лікарень, всього в області зайняті 66% ліжок.

Як пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу повідомила перший заступник голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко.

"Всього в області зайняті 66% ліжок. Найбільш завантаженими є Малин, Новоград-Волинський, Олевськ, Житомирська районна і Попільнянська лікарні", - зазначила Остапченко.

Також вона наголосила, що в області цілодобово моніторять маршрути пацієнтів. Нині для прийому пацієнтів із коронавірусом є 2919 ліжок, з яких забезпечені киснем – 2584. У лікарнях резерву відвели 91 ліжко, 46 з них мають підключення до кисню.

В області до лікування COVID-19 залучені 2790 медичних працівників.

Нагадаємо, раніше в Житомирі суд визнав антиконституційним дотримання маскового режиму в транспорті.