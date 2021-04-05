09:02  05 квітня
В Україні за добу виявили понад 10 тисячі нових випадків коронавірусу
09:24  05 квітня
Разумков розповів, чи варто очікувати комендантську годину в Україні
08:11  05 квітня
За добу лише один обстріл: на Донбасі стріляли з гранатометів та стрілецької зброї
UA | RU
UA | RU
05 квітня 2021, 12:50 703

Коронавірус на Житомирщині: найбільше в області зайняті п'ять лікарень

05 квітня 2021, 12:50 703
Читайте также на русском языке
Нині для прийому пацієнтів із коронавірусом є 2919 ліжок, з яких забезпечені киснем – 2584
Нині для прийому пацієнтів із коронавірусом є 2919 ліжок, з яких забезпечені киснем – 2584
Рixabay
Читайте также
на русском языке

У Житомирській області хворими з коронавірусом найбільше завантажені пʼять лікарень, всього в області зайняті 66% ліжок.

Як пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу повідомила перший заступник голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко.

"Всього в області зайняті 66% ліжок. Найбільш завантаженими є Малин, Новоград-Волинський, Олевськ, Житомирська районна і Попільнянська лікарні", - зазначила Остапченко.

Також вона наголосила, що в області цілодобово моніторять маршрути пацієнтів. Нині для прийому пацієнтів із коронавірусом є 2919 ліжок, з яких забезпечені киснем – 2584. У лікарнях резерву відвели 91 ліжко, 46 з них мають підключення до кисню.

В області до лікування COVID-19 залучені 2790 медичних працівників.

Нагадаємо, раніше в Житомирі суд визнав антиконституційним дотримання маскового режиму в транспорті.

коронавірус Україна карантин лікарні лікарня

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Перший негарант: як своїм бажанням протягнути Вірастюка в нардепи Зеленський звернув у бік тоталітаризму
Кому живеться найкраще? ТОП-3 найбагатших українських мерів
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Ігор Попов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram