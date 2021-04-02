На Прикарпатті судитимуть посадовця ОДА за зловживання з бюджетними коштами

Сума розтрати склала понад 230 тисяч гривень

Сума розтрати склала понад 230 тисяч гривень

Фото: з відкритих джерел

В Івано-Франківську завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно групи осіб, які заволоділи бюджетними коштами під час реконструкції приміщення лікарні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, у липні 2020 року Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області уклало з підрядником договір про виконання робіт з реконструкції приміщення медичного закладу. Надалі директор підрядної організації склав та видав акти, у яких відобразив роботи, що не були виконані, а посадовець управління, відповідальний за здійснення технічного нагляду, підписав указані документи, підтвердивши їх достовірність.

Унаслідок цього на рахунок підрядника було безпідставно перераховано понад 230 тис. грн за нібито виконані роботи", - йдеться у повідомленні.

Дії обвинувачених прокуратурою кваліфіковано за ч. 3 ст. 191 (заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялось, що на Запоріжжі затримала на хабарі керівника місцевої прокуратури.