Карантин у Миколаєві: у місті утворився транспортний колапс

У місті громадський транспорт ходить тільки в годину пік

У місті громадський транспорт ходить тільки в годину пік

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У Миколаєві утворився транспортний колапс через нові карантинні обмеження. У місті громадський транспорт ходить тільки в годину пік.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Преступности.нет".

Транспорт працює тільки з 6:30 до 9:00 і з 16:30 до 19:00. Комунальний транспорт ходить в режимі вихідного дня - його менше, ніж раніше бувало у будні дні.

У той же час, служби таксі підвищили вартість своїх послуг. Наприклад, якщо раніше можна було доїхати з мікрорайону Намив (вулиця Озерна) до центру за 80 гривень, то зараз це обійдеться в 112 гривень.

Видання пише, що маршрутні таксі беруть тільки пасажирів на сидячі місця і тільки за перепустками, у зв'язку з цим багато хто просто не зупиняються на багатьох зупинках. Багатьох маршрутних таксі немає на маршрутах, наприклад, не вийшли на лінії маршрути №21 і 8.

Нагадаємо, з 3 квітня у Миколаєві міська влада вирішила посилити карантин. Транспорт працюватиме з 6:30 до 09:00 і з 16:30 до 19:00. При цьому для проїзду треба обов'язково мати не тільки пропуск, а й документи, що посвідчують особу. В інший час громадський транспорт не ходитиме.