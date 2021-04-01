Стало відомо, хто контролюватиме карантинні обмеження в Києві з 5 квітня

З 5 квітня у столиці вводиться жорсткий локдаун

З 5 квітня у столиці вводиться жорсткий локдаун

Фото з відкритих джерел

Локдаун в Києві почне діяти з понеділка, 5 квітня. Стало відомо, хто контролюватиме обмеження.

Як пише RegioNews, про це йдеться в постанові комісії з питань ТЕБ та НС, опублікованому на сайті КМДА.

Так, з 5 квітня дотримання обмежувальних заходів будуть контролювати:

Національна поліція;

патрульна поліція;

управління Держпродспоживслужба в Києві;

КП "Муніципальна охорона";

міжрегіональне управління "Укртрансбезпека";

районні адміністрації столиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві можуть продовжити жорсткий карантин і після 16 квітня.