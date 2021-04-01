Стало відомо, хто контролюватиме карантинні обмеження в Києві з 5 квітня
З 5 квітня у столиці вводиться жорсткий локдаун
З 5 квітня у столиці вводиться жорсткий локдаун
Локдаун в Києві почне діяти з понеділка, 5 квітня. Стало відомо, хто контролюватиме обмеження.
Як пише RegioNews, про це йдеться в постанові комісії з питань ТЕБ та НС, опублікованому на сайті КМДА.
Так, з 5 квітня дотримання обмежувальних заходів будуть контролювати:
- Національна поліція;
- патрульна поліція;
- управління Держпродспоживслужба в Києві;
- КП "Муніципальна охорона";
- міжрегіональне управління "Укртрансбезпека";
- районні адміністрації столиці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві можуть продовжити жорсткий карантин і після 16 квітня.
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