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01 квітня 2021, 16:39 255

Стало відомо, хто контролюватиме карантинні обмеження в Києві з 5 квітня

01 квітня 2021, 16:39 255
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З 5 квітня у столиці вводиться жорсткий локдаун
З 5 квітня у столиці вводиться жорсткий локдаун
Фото з відкритих джерел
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Локдаун в Києві почне діяти з понеділка, 5 квітня. Стало відомо, хто контролюватиме обмеження.

Як пише RegioNews, про це йдеться в постанові комісії з питань ТЕБ та НС, опублікованому на сайті КМДА.

Так, з 5 квітня дотримання обмежувальних заходів будуть контролювати:

  • Національна поліція;
  • патрульна поліція;
  • управління Держпродспоживслужба в Києві;
  • КП "Муніципальна охорона";
  • міжрегіональне управління "Укртрансбезпека";
  • районні адміністрації столиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві можуть продовжити жорсткий карантин і після 16 квітня.

коронавірус Україна Київ карантин локдаун

 
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