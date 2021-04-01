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01 квітня 2021, 14:58 1

Правоохоронці навідалися до керівництва АРМА з обшуками

01 квітня 2021, 14:58 1
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Повідомляється, що обшуки проводить СБУ спільно з ДБР
Повідомляється, що обшуки проводить СБУ спільно з ДБР
Фото з відкритих джерел
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У четвер, 1 квітня, правоохоронці провели обшуки у приміщенні центрального апарату Агентства з розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) та за місцем проживання кількох співробітників.

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби АРМА.

"У приміщенні центрального апарату АРМА, а також за місцем проживання кількох співробітників агентства правоохоронні органи проводять слідчі дії у рамках кримінального провадження" – заявили в агентстві.

У пресслужбі додали, що керівництво та працівники АРМА повністю сприяють представникам силових відомств, зокрема надають всі запитувані документи та необхідну слідству інформацію.

Своєю чергою адвокат юридичної компанії "Міллер" Масі Найєм повідомив, що обшуки проводить СБУ спільно з ДБР. Найєм уточнив, що отримав цю інформацію з власних джерел в АРМА.

ДБР та СБУ проводять обшуки у співробітників АРМА. Обшуки проводяться вдома у т.в.о. голови АРМА Віталія Сигидина,...

Posted by Masi Nayyem on Thursday, April 1, 2021

Нагадаємо, раніше СБУ виявила схему фінансування криміналітету.

ДБР Україна обшук СБУ адвокат

 
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