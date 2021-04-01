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01 квітня 2021, 15:35 8

Працівників митниці перевірятимуть на детекторі брехні – Рябікін

01 квітня 2021, 15:35 8
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В процес включається НАБУ
В процес включається НАБУ
Фото з відкритих джерел
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Державній митній службі планують створити власну службу детекторного контролю працівників.

Про це розповів глава Державної митної служби Павло Рябікін в ефірі телеканалу "ДОМ”, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Поки ми ще цю службу формуємо. Ми знаходимося в стані підготовки меморандуму, який підпишемо у вівторок з НАБУ. НАБУ включається в процес детекторного контролю співробітників митної служби і протягом року надає нам методологічну допомогу. Мається на увазі що через рік ми повинні створити власну службу детекторного контролю, — розповів Рябікін.

За його словами, це буде ще один інструмент в рамках "перезавантаження” відомства, який повинен запобігти корупційним правопорушенням.

Як повідомлялося, Рахункова палата вважає, що бюджет недоотримав з митниці та податкової понад 66 млрд грн. Причина - неналежне планування Мінфіном та відсутність координації між ДФС, ДПС і Держмитслужби.

митниця корупція детектор брехні Держмитслужба НАБУ

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