Працівників митниці перевірятимуть на детекторі брехні – Рябікін

В процес включається НАБУ

В процес включається НАБУ

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Про це розповів глава Державної митної служби Павло Рябікін в ефірі телеканалу "ДОМ”, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Поки ми ще цю службу формуємо. Ми знаходимося в стані підготовки меморандуму, який підпишемо у вівторок з НАБУ. НАБУ включається в процес детекторного контролю співробітників митної служби і протягом року надає нам методологічну допомогу. Мається на увазі що через рік ми повинні створити власну службу детекторного контролю, — розповів Рябікін.

За його словами, це буде ще один інструмент в рамках "перезавантаження” відомства, який повинен запобігти корупційним правопорушенням.

Як повідомлялося, Рахункова палата вважає, що бюджет недоотримав з митниці та податкової понад 66 млрд грн. Причина - неналежне планування Мінфіном та відсутність координації між ДФС, ДПС і Держмитслужби.